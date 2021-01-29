شكرا لقرائتكم خبر عن وادى دجلة يخطف تأشيرة التفوق فى مواجهات أسوان قبل صدام اليوم بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستدرج وادى دجلة نظيره أسوان في الثانية والنصف ظهر اليوم الجمعة، على ستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة مثيرة يدخلها الفريق الدجلاوى بعد الخسارة من الجونة بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل تماسيح النيل مع الزمالك سلبياً في نفس الجولة.

*ترتيب وادى دجلة واسوان بجدول الدوري

يحتل وادى دجلة المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 9 مباريات فاز في لقاء وتعادل في 3 وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 7 اهداف وتلقت شباكه 13 هدف فيما يحتل أسوان المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 8 مباريات فاز في 2 وتعادل في مثلهم وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 4 اهداف وتلقت شباكه 9 اهداف ومازال لديه لقاء مؤجل.

*تاريخ مواجهات وادى دجلة واسوان

مباراة اليوم هي التاسعة بين الفريقين في مسابقة الدوري، فاز وادى دجلة فى خمسة لقاءات وفاز أسوان فى مباراتين ، و التعادل في لقاء.

وانتهت مباراة الدور الأول لدوري الموسم الماضى بين الفريقين بفوز وادى دجلة على أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى اللقاء الذى أقيم على ستاد أسوان بالجولة الرابعة عشرة للمسابقة فى 20 يناير 2020 ، سجل ثلاثية دجلة حسام عرفات وعبد الكبير الوادى وأحمد رمضان بيكهام وسجل ثنائية تماسيح النيل فادى فريد هدفين كما أهدر نفس اللاعب ركلة جزاء.

وانتهت مباراة الدور الثانى لدوري الموسم الماضى بفوز وادى دجلة بهدف دون رد سجله رفيق كابو فى اللقاء الذى جمع الفريقين بالجولة 31 لمسابقة الدوري فى 3 اكتوبر 2020 على ستاد بتروسبورت.

*جمال يبحث عن الهروب من القاع وعبد العال يفتش عن النقاط الثلاث

وطالب عبد الباقى جمال المدير الفني لوادى دجلة لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات لتعديل وضع الفريق في جدول المسابقة في ظل امتلاك الفريق لمجموعة مميزة من اللاعبين في المقابل شدد علاء عبد العال المدير الفني لأسوان على لاعبيه ضرورة استثمار الدفعة المعنوية التي حصل عليها اللاعبين بعد التعادل السلبى مع الزمالك لتحقيق فوز يساهم في التقدم في سباق مراكز المسابقة.

*التشكيل المتوقع لوادى دجلة أمام أسوان

ويبدو التشكيل المتوقع لوادى دجلة أمام أسوان مكونا من : " محمد عبد المنصف - يعقوبو – خالد رضا – محمود مرعي – إيهاب المباركي _أحمد مجدي – محمد رضا – عمرو صالح - أمير عادل – كالديرون – جورجينيو".

*التشكيل المتوقع لأسوان أمام وادى دجلة

ومن المتوقع أن يخوض أسوان لقاء وادى دجلة بتشكيل يضم: "خالد وليد، محمد جابر ميدو، محمود شبانة، محمد سوستة، عمرو حلوانى، أحمد أيمن، جون افرى، هيثم الفيل، أحمد سعيد اوكا، أحمد صغيرى، هانى رشدى".