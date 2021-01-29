شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر يعلن تأجيل بيع حسام حسن بعد تلقى عرضين أحدهما بـ40 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، عن تصريحاته خلال الساعات الماضية، والتى أكد فيها أنه تم بيع حسام حسن مهاجم الفريق السكندري بـ 40 مليون جنيه لأحد أندية الدوري المصري، في ظل الأنباء القوية التى تشير إلى اقتراب اللاعب من نادي الزمالك، وقال عامر عبر حسابه الشخصي على فيس بوك:محدش عارف مين اللي تفاوض واتفق معانا علي شراء حسام حسن ، عموما الاتنين مهتمين جدا بية وبيتصارعوا علي شراءه.

وأضاف: احنا اتفقنا مع واحد فيهم علي بيع حسام حسن بـ40 مليون جنيه يدفع النصف في الأيام القليلة جدا القادمة والنصف الآخر قبل بداية الموسم القادم والتاني قال لي بالحرف الواحد استني لما تسمع مننا وارجوك ماتتصرفش علشان حيحصل تغييرات كتير عندنا الموسم القادم ولازم حسام حسن يكون موجود عندنا ، ومعنديش حاجة تانية أقولها في عذا الموضوع وربنا يستر علي حسام.



فرج عامر

وفتحت تصريحات فرج عامر رئيس نادي سموحة التى أدلى بها منذ قليل وقال خلالها إنه قام ببيع حسام حسن مهاجم الفريق لأحد الأندية المصرية باب التكهنات حول إمكانية انتقال مهاجم سموحة للأهلي، أو بيراميدز نهاية الموسم الجاري.

وكان فرج عامر أكد أن حسام حسن سينتقل لناد مصري الصيف المقبل وليس خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وعلق فرج عامر على مفاوضات الزمالك مع حسام حسن لتعويض رحيل مصطفى محمد الذي انتقل لنادي جالطة سراي اليوم رسميا، قائلاً: "غير صحيح.. فمهاجم سموحة لن يلعب للزمالك لأنه تم بيعه بالفعل لأحد الأندية المصرية".

وقال فرج عامر: "حسام حسن تم بيعه منذ 8 أيام لناد مصري في الوقت الجاري وسيرحل في نهاية الموسم"، وتابع: "حسام حسن لاعب متباع أصلا، إزاي يروح نادي تاني، هبيعه مرتين يعني".

وفجر رئيس نادي سموحة مفاجأة من العيار الثقيل بشأن بيع حسام حسن، مهاجم الفريق السكندري، إلى أحد الأندية المصرية، وأكد فرج عامر: "حسام حسن تم بيعه لناد مصري مقابل 40 مليون جنيه"، وتابع: "حسام حسن لاعب متباع أصلا لنادي مصري مقابل 40 مليون جنيه، كيف سأقوم ببيع اللاعب للزمالك بعدما قمت ببيعه مؤخراً.، هبيعه مرتين يعني".

وتساؤل كثيرون عقب تصريحات فرج عامر عن إمكانية أنتقال حسام حسن للأهلي أو بيراميدز الصيف المقبل خاصة وأن الناديين يرغبان في تدعيم هجومهما كما أنهما سبق وتفاوضا مع اللاعب وسموحة.