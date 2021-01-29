شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال يخطف الأضواء في الايجيبشن ليج ويغازل الأهلي بأربعة أهداف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح عمرو جمال مهاجم الأهلى المعار لطلائع الجيش في خطف الأنظار في الايجيبشن ليج بعد نجاحه في تسجيل أربعة أهداف في ثماني مباريات هذا الموسم فيما سجل ثلاثة أهداف في 27 مباراة بالدوري الموسم الماضى ليغازل القلعة الحمراء من أجل العودة لقيادة خط هجوم الاهلى بالموسم الجديد.

ومنذ عودة عبد الحميد بسيوني لقيادة طلائع الجيش حقق الفريق 9 نقاط خلال 5 مباريات، بينما لم يحقق الفريق سوى نقطة واحدة مع طارق العشري في الجولات الـ 5 التي تسبقها.

عمرو جمال يتحدث عن العودة للأهلى

قال عمرو جمال، مهاجم طلائع الجيش المعار من الأهلى، إنه يسابق الزمن لاستعادة مستواه من أجل العودة مجددا للنادى الأهلي في الموسم المقبل والمنتخب الوطنى.

وأضاف عمرو جمال في تصريحات تليفزيونية: "الحمد لله بدأت أجنى ثمار تعبى في الموسم الماضى والموسم الحالي حاسس بنفسى في الملعب وتحركاتى داخل المستطيل الأخضر، وإن شاء الله هحاول استمر وأكثر من كدة، والظروف الصعبة التي مريت بها آخرتنى كتير وقصرت في حق نفسى، وأخدت قرارات غلط كتير في حياتى عطلتنى في مشوارى".

عمرو جمال مع عبد الحميد بسيونى

وتابع عمرو جمال : "الأهلي كلامه قليل بس أفعاله كبيرة وعارف إن الأهلى متابعنى وحاطط عينه عليا ومستنين عمرو يرجع لفورمته، وأنا قافل على نفس وتعبان جدا علشان أرجع لمستواى وإن شاء الله هرجع الموسم المقبل لمكانتى في الأهلى ومنتخب مصر".

وأكد عمرو جمال ، صعوبة تركه طلائع الجيش في الوضع الحالي مهما كانت العروض التي وصلتنى، ومن حق الأهلى تدعيم صفوفه بشكل قوى، وطموحى أن أعود الأهلى لأنى مش قادر أستحمل نفسى بقميص غير بقميص الأهلي".

وأوضح عمرو جمال : "أمتلك العديد من العروض المحلية والعربية ولكن كل تركيزى حاليا مع طلائع الجيش ليكون بوابة العودة مجددا لبيتى الأهلى، وأنا واثق من إمكانياتى وقادر على العودة، وأتمنى الشفاء لكابتن عبد الحميد بسيونى من فيروس كورونا واللى تعب جدا معانا".

البنك الاهلى يستقبل رابع اهداف عمرو جمال

أحرز عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش هدفه الرابع في بطولة الدوري الموسم الحالي في مرمى فريق البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري في اللقاء الذي انتهى بفوز فريقه بثنائية دون رد.

عمرو جمال

الدقيقة 74 شهدت زيارة عمرو جمال لشباك البنك الأهلي بعد خطأ من مدافع الفريق الذي أعاد الكرة بالخطأ لحارس مرماه ليصل إليها عمرو جمال قبل الزنفلي

يراوغ عمرو جمال حارس مرمى البنك الأهلي ويحول الكرة في المرمى الخالي محرزا هدف طلائع الجيش الثاني وهدفه الرابع في سجل الدوري هذا الموسم

وأحرز عمرو جمال في شباك غزل المحلة ومصر المقاصة والإنتاج الحربي وأخيرا البنك الأهلي وصنع ثلاثة أهداف مع فريق الطلائع.