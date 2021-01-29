شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو جبل "اخطبوط الزمالك" يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ "32" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم الجمعة، محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر بعيد ميلاده الـ"32" فهو من مواليد 29 يناير 1989، لعب محمد أبو جبل لنادى إنبى فى الفترة بين 2008 حتى 2013، ثم انتقل لنادى الزمالك فترة الانتقالات الصيفية عام 2013، قبل أن ينضم إلى صفوف نادى سموحة فى موسم 2016/2017 على سبيل الإعارة قبل أن يعود للقلعة البيضاء مطلع الموسم الماضى.

وكان أكثر المتفائلين يتوقعون أن يكون أبو جبل احتياطيا طوال الموسم لمحمد عواد القادم من الوحدة السعودى ومحمود جنش عقب عودته من الإصابة، إلا أن أبو جبل في فترته الثانية مع الزمالك عقب العودة من سموحة، نجح مع الوقت والمجهود في أن يكون الحارس الأول للزمالك ويقود الفريق الأبيض للعديد من البطولات.

محمد أبو جبل نجح في جميع الاختبارات التى خاضها مع الفريق في بطولتى الدورى ودورى أبطال أفريقيا وكذلك نجاحه في قيادة الفريق لحصد بطولتى السوبر المحلى أمام الأهلى والسوبر الأفريقي أمام الترجى التونسى ليصبح أحد القوى الرئيسية للفريق وأسلحته المهمة في الفترة الأخيرة.

الحارس الأمين أبو جبل أصبح مصدر أمان وطمأنينة في مباريات دوري أبطال إفريقيا، منع فرص كانت مؤكدة للمنافسين، وتسبب مع زملائه في الوصول إلى نهائي المعترك الإفريقي قبل أن يخسر اللقب لصالح الاهلى بهدفين مقابل هدف .

ابن أسيوط يسير بخطى جيدة في الدوري مع الزمالك ويحافظ على شباكه ببسالة ضمن خطة عودة درع الدوري للقلعة البيضاء كما يقود الفارس الأبيض في مباريات دوري الابطال الافريقى لإستعادة البطولة الغائبة عن ميت عقبة من 19 عامًا حتى يرفع على الأعناق مدى الحياة وستظل جماهير الزمالك تتغنى به حتى بعد اعتزاله كرة القدم.

وحصل محمد أبو جبل مع الزمالك على بطولة الدوري مرة واحدة وكأس مصر ثلاث مرات بجانب السوبر المحلى والافريقى بجانب بطولة كأس مصر موسم 2011 مع فريق إنبى.