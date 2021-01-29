شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعرض على الأندية تحمل تكلفة الـvar فى مباريات كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة، على أندية الدورى الممتاز إقامة مباريات كأس مصر هذا الموسم بدون تقنية الفيديو الـ"var" بعكس الحال عن الموسم الماضى الذى شهدت مباريات الكأس به تطبيق تقنية الفيديو في جميع المباريات.

واعترضت الأندية على هذا الأمر وطالبت بإقامة مباريات الكأس بالفار، إلا أن اللجنة الثلاثية طالبت الأندية بتحمل تكلفة الفار فى مباريات كأس مصر على أن يتحمل اتحاد الكرة تكلفته فى الدورى فقط وهو ما رفضته الأندية.