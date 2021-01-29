شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. منتخب مصر يهزم المغرب بهدف كهربا لينهى عقدة 31 عاماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 29 يناير 2017 تغلب المنتخب المصرى على نظيره المغربى بهدف دون رد سجله محمود عبد المنعم كهربا فى مباراة ربع نهائى كأس أمم أفريقيا 2017 التى استضافتها الجابون، ليعبر إلى نصف نهائي البطولة القارية التي حقق لقبها في سبع مناسبات ويلاقي منتخب بوركينا فاسو ويتخطاه بركلات الترجيح بينما خسر فى النهائى أمام الكاميرون بهدفين مقابل هدف.

وقاد محمود عبد المنعم "كهربا" منتخب مصر للفوز على المغرب، بعدما سجل هدف المباراة الوحيد قبل نهاية الشوط الثانى بثلاثة دقائق، بعدما حل بديلاً للظهير الأيسر كريم حافظ في تلك المباراة تحت القيادة الفنية للأرجنتينى هيكتور كوبر مدرب المنتخب الوطنى الأسبق.

وبهذا الفوز، كسر المنتخب المصري عقدة استمرت 31 عاما، إذ لم ينجح الفراعنة فى الفوز على المغاربة فى كأس أفريقيا منذ عام 1986، ليكون هذا الإنجاز تاريخيا بكل المقاييس للفراعنة ، وخيّم الصمت الممزوج بالأسى والحزن على الجماهير المغربية التي رابطت في المقاهي لمتابعة مقابلة أسود الاطلسى ضد الفراعنة الذي صعق المغاربة بهدف قاتل في الدقائق الأخيرة بهدف اللاعب محمود كهربا، منهيا مغامرة رفاق المهدي بنعطية في المسابقة القارية عند حدود الدور الثاني.

ووصل الفراعنة للمباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية 2017 قبل أن يخسر اللقب لصالح الكاميرون بهدفين مقابل هدف.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.

ويحافظ المنتخب الوطنى على نصيب الأسد من الأرقام القياسية فى بطولة الامم الأفريقية على مدار تاريخها، بتحقيقه اللقب 7 مرات على مدار تاريخ البطولة، فى صدارة المنتخبات الإفريقية الأكثر تحقيقا للقب بفارق بطولتين عن أقرب ملاحقيه منتخب الكاميرون الذى حقق البطولة 5 مرات، كما يعد منتخب الفراعنة الفريق الوحيد الذى حقق اللقب 3 مرات متتالية بداية من البطولة التى أقيمت فى مصر عام 2006، ثم النسخة التى أقيمت فى غانا 2008، وانتهاء بالبطولة التى أقيمت فى أنجولا 2010.