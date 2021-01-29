بالمواعيد.. مواجهات نارية في نصف نهائي مونديال اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام:

تنطلق مساء اليوم الجمعة منافسات نصف نهائي النسخة الـ27 لبطولة العالم لكرة اليد 2021، المقامة على أرض مصر خلال يناير الجاري وتنتهي منافساتها يوم 31 من هذا الشهر.

ويشهد نصف نهائي مونديال اليد مربعا ذهبيا أوروبيا خالصا بمواجهات نارية، حيث تجمع المباراة الأولى بين البطل التاريخي للمسابقة برصيد 6 ألقاب، المنتخب الفرنسي، أمام منتخب السويد، المتوج بالبطولة 4 مرات من قبل.

بينما تجمع المباراة الثانية بين حامل اللقب وبطل الأوليمبياد منتخب الدنمارك، مع المنتخب الإسباني المتوج بالبطولة مرنين من قبل، وأيضا بطل النسخة الأخيرة من اليورو 2020.

وإليكم مواعيد مباراتي نصف نهائي مونديال اليد:

المواجهة الأولى: فرنسا والسويد.. في السادسة والنصف مساء على صالة استاد القاهرة الرياضي.

المواجهة الثانية: إسبانيا والدنمارك.. في التاسعة والنصف مساء على صالة استاد القاهرة الرياضي.

وتُنقل جميع مباريات البطولة عبر قنوات "أون تايم سبورتس".