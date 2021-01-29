شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال : أسابق الزمن للعودة مجددا للنادي الأهلي الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عمرو جمال، مهاجم طلائع الجيش المعار من الأهلى، إنه يسابق الزمن لاستعادت مستواه من أجل العودة مجددا للنادى الأهلي في الموسم المقبل والمنتخب الوطنى.

عمرو جمال : بدأت أجنى ثمار تعبى في الموسم الماضى حاليا

وأضاف عمرو جمال في تصريحات تليفزيونية: "الحمد لله بدأت أجنى ثمار تعبى في الموسم الماضى والموسم الحالي حاسس بنفسى في الملعب وتحركاتى داخل المستطيل الأخضر، وإن شاء الله هحاول استمر وأكثر من كدة، والظروف الصعبة التي مريت بها آخرتنى كتير وقصرت في حق نفسى، وأخدت قرارات غلط كتير في حياتى عطلتنى في مشوارى".



عمرو جمال

عمرو جمال : الأهلي كلامه قليل بس أفعاله كبيرة

وتابع عمرو جمال : "الأهلي كلامه قليل بس أفعاله كبيرة وعارف إن الأهلى متابعنى وحاطط عينه عليا ومستنين عمرو يرجع لفورمته، وأنا قافل على نفس وتعبان جدا علشان أرجع لمستواى وإن شاء الله هرجع الموسم المقبل لمكانتى في الأهلى ومنتخب مصر".



عمرو جمال

عمرو جمال : مش قادر أستحمل نفسى بقميص غير بقميص الأهلي

وأكد عمرو جمال ، صعوبة تركه طلائع الجيش في الوضع الحالي مهما كانت العروض التي وصلتنى، ومن حق الأهلى تدعيم صفوفه بشكل قوى، وطموحى أن أعود الأهلى لأنى مش قادر أستحمل نفسى بقميص غير بقميص الأهلي".



عمرو جمال

عمرو جمال : أمتلك العديد من العروض المحلية والعربية

وأوضح عمرو جمال : "أمتلك العديد من العروض المحلية والعربية ولكن كل تركيزى حاليا مع طلائع الجيش ليكون بوابة العودة مجددا لبيتى الأهلى، وأنا واثق من إمكانياتى وقادر على العودة، وأتمنى الشفاء لكابتن عبد الحميد بسيونى من فيروس كورونا واللى تعب جدا معانا".