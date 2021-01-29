شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات كأس العالم لكرة اليد في الدور نصف النهائي والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلعب اليوم الجمعة 4 منتخبات ضمن الدور نصف النهائى ضمن جدول مباريات كأس العالم لكرة اليد وهى الدنمارك والسويد وإسبانيا وفرنسا فى صالة استاد القاهرة والتى تشهد مباريات الدور نصف النهائي والنهائي من مونديال كرة اليد 2021 .

جدول مباريات كأس العالم لكرة اليد اليوم – دور نصف النهائي - مصر 2021

فرنسا × السويد، الجمعة 29 يناير الساعة 6.30 مساءًا فى استاد القاهرة.

إسبانيا × الدنمارك، الجمعة 29 يناير الساعة 9.30 مساءًا فى استاد القاهرة.

القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم لكرة اليد 2021 هي:



تقوم قناة أون تايم سبورت 1 – On Time Sport 1 بنقل مباراة السويد وفرنسا وكذلك مباراة الدنمارك ولإسبانيا باعتبار أن قنوات أون تايم سبورت مالكة لحق البث الحصري لكل مباريات كأس العالم لكرة اليد 2021 .