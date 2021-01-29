«بعد انتقال مصطفي محمد لجالطة سراي »..باتشيكو يطالب إدارة الزمالك بضم باسم مرسي

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن تطورات صفقة باسم مرسي مهاجم فريق الإنتاج الحربي وضمه إلى صفوف الزمالك في يناير الجاري.

وقال "عمر" خلال تقديمه برنامجه "نمبر وان" المذاععبر فضائية "النهار" أن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك تواصل مع باسم مرسي هاتفيًا في الأيام الماضية وأبلغه برغبته القوية في ضم اللاعب.

وأوضح أن أحد المسئولين داخل نادي الزمالك لازال يتحفظ حتى الآن على ضم باسم مرسي ويرفض التعاقد معه.

وأشار "ياسين" الي أن مروان حمدي مهاجم فريق مصر للمقاصة دخل في الصورة وبقوة خلال الساعات الماضية للتعاقد معه.