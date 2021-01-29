بوكيتينو يرى مبابي "لسنوات طويلة" مع باريس سان جرمان

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مدريد: كشف الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب فريق باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم انه يرى مهاجمه كيليان مبابي "لسنوات طويلة" في نادي العاصمة، وذلك في مقابلتين مع الصحافة الاسبانية الخميس في ظل احاديث عدة عن امكانية انتقال اللاعب الى ريال مدريد.

ونقلت صحيفة ماركا المدريدية عن الارجنتيني الذي وصل الى رأس الجهاز الفني لسان جرمان مطلع العام "هناك الكثير من الشائعات، لكني أراه في باريس سان جرمان لسنوات طويلة، وهذه هي إرادة النادي. سنعتمد عليه خلال الفترة التي سنكون فيها هنا (في سان جرمان). صحيح أنه يجب أن يتخذ قرارًا، لكننا نشعر أنه سعيد وملتزم جدًا بهذا المشروع".

ينتهي عقد المتوج بلقب كأس العالم 2018 مع فريق العاصمة في حزيران/يونيو 2022 وصرّح بعد الفوز على مونبلييه الجمعة "أنا سعيد هنا، لطالما كنت كذلك ... ولكن أريد التفكير بما أرغب أن أقوم به في الاعوام المقبلة، أين أريد أن أكون، تفكيري في هذا الاتجاه الآن".

وفي الوقت الذي لم يخف البرازيلي نيمار وبوكيتينو نفسه رغبتهما في استقطاب النجم الارجنتيي ليونيل ميسي الذي ينتهي عقده مع برشلونة الاسباني في حزيران/ونيو المقبل، تطرّق مدرب توتنهام الانكليزي السابق الى المسألة مجددًا.

وقال عن مواطنه في حديث مع صحيفة "أس": "أحترمه وأقدره (...) نتحدث عن الامر كثيرًا. هذه هي استراتيجيات جميع الأندية لتحسين الفرق. سنرى ما سيحدث. مسؤوليتي هي احترام اللاعبين الذين يلعبون في الفرق الأخرى والحفاظ على هذه المسافة".

وردًا على سؤال عن رغبته في رؤية افضل لاعب في العالم ست مرات في سان جرمان قال "أحيانًا تكون الكلمات أكثر من اللازم...أي مدرب في العالم لا يريد لاعبًا من طينة السخص الذي تتحدث عنه؟"

وذكر في "ماركا" أنه "مهما قلت، سوف يساء تفسيره. أنا سعيد بما لدي (لاعبين). لاعبو كرة القدم العظماء يمكنهم اللعب في أي دوري وفي أي فريق".