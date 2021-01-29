شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن حالة وليد سليمان الطبية بعد التئام تمزق الخلفية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يسير وليد سليمان صانع ألعاب الأهلي بشكل جيد في برنامجه العلاجي للتعافي من الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، والتي تعرض لها خلال مباراة فريقه ضد البنك الأهلي، وتسببت في حرمانه من المشاركة رفقة فريقه في كأس العالم للأندية.
ويجري الجهاز الطبي محاولات من أجل لحاق الحاوي بمباريات فريقه المقبلة بعد العودة من قطر، لاسيما أنه سيرافق البعثة الحمراء في قطر بعد قرار مجلس الإدارة اصطحاب كل اللاعبين إلى قطر للمشاركة في مونديال الأندية، حيث أوضح مصدر أن سليمان يسير بشكل جيد في برنامج التأهيل وحدث تحسن في التئام التمزق بالعضلة وحالته أصبحت أفضل مما كان متوقع لها، ويجري العمل على تجهيزه للحاق ببعض مباريات كأس العالم للأندية.
ويواجه الأهلى نظيره فريق الدحيل القطرى يوم الرابع من فبراير فى ربع نهائي كأس العالم للأندية 2020، التى تستضيفها قطر فى الفترة من 4 حتى 11 من شهر فبراير المقبل، وهو ما أسفرت عنه القرعة التى أجريت اليوم الثلاثاء فى مدينة زيوريخ السويسرية، مقر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".
وتأهل الأهلى للعب فى كأس العالم للأندية فى النسخة الحالية بعد تتويجه بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخه، على حساب غريمه التقليدى فريق الزمالك، بنتيجة 2 – 1 فى المباراة النهائية التى جمعتهما فى شهر نوفمبر الماضى على ستاد "القاهرة".
ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه، وسبق أن حقق الفريق الأحمر برونزية العالم في نسخة 2006 باليابان.