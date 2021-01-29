شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن حالة وليد سليمان الطبية بعد التئام تمزق الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسير وليد سليمان صانع ألعاب الأهلي بشكل جيد في برنامجه العلاجي للتعافي من الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، والتي تعرض لها خلال مباراة فريقه ضد البنك الأهلي، وتسببت في حرمانه من المشاركة رفقة فريقه في كأس العالم للأندية.

ويجري الجهاز الطبي محاولات من أجل لحاق الحاوي بمباريات فريقه المقبلة بعد العودة من قطر، لاسيما أنه سيرافق البعثة الحمراء في قطر بعد قرار مجلس الإدارة اصطحاب كل اللاعبين إلى قطر للمشاركة في مونديال الأندية، حيث أوضح مصدر أن سليمان يسير بشكل جيد في برنامج التأهيل وحدث تحسن في التئام التمزق بالعضلة وحالته أصبحت أفضل مما كان متوقع لها، ويجري العمل على تجهيزه للحاق ببعض مباريات كأس العالم للأندية.