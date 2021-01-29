شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الإنتاج الحربى يخشى مفاجأت المصرى على ستاد برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الإنتاج الحربى نظيره المصرى البورسعيدى في تمام الخامسة عصر اليوم الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة مثيرة يدخلها الإنتاج بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من طلائع الجيش بثلاثية دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف على وادى دجلة بالجولة الثامنة للمسابقة بعد تأجيل مباراته مع سيراميكا بالجولة التاسعة.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الأخير بجدول الدوري برصيد 5 نقاط بعد أن لعب 8 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مباراتين وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبيه 8 أهداف وتلقت شباكه 19 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الخامس برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 8 مباريات فاز في 3 وتعادل في 4 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 10 اهداف وتلقت شباكه 5 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل.

وطالب حمادة صدقى المدير الفني للإنتاج الحربى لاعبيه بإستعادة الانتصارات للهروب من قاع جدول الدوري لاسيما بعد التعاقدات الشتوية التي أبرمها الفريق ، في المقابل طالب على ماهر المدير الفني للمصرى البورسعيدى لاعبيه بإستمرار قطار النتائج الجيدة التي حققها الفريق لإقتحام المربع الذهبى.

ويبدو التشكيل المتوقع للإنتاج الحربى أمام المصرى البورسعيدى مكونا من :"أحمد يحيى -أحمد علي، محمد بازوكا، محمد الشبيني، محمد تاحا -هشام محمد، مصطفى الجمل، عبدالرحمن شيكا-علاء سلامة، باسم مرسي، محمد فييرا".

ويبدو التشكيل المتوقع للمصرى البورسعيدى أمام الإنتاج الحربى مكون من :" أحمد مسعود ، فريد شوقي،سعيدو سمبوري،محمد عنتر،أحمد رفعت،عمرو موسي ، كريم العراقي، عمرو موسى،، أحمد شوشة،مصطفى سلطان ، أحمد جمعة".