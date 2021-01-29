شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. دجلة يستدرج أسوان للهروب من القاع فى السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستدرج وادى دجلة نظيره أسوان في الثانية والنصف ظهر اليوم الجمعة على ستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة مثيرة يدخلها الفريق الدجلاوى بعد الخسارة من الجونة بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل تماسيح النيل مع الزمالك سلبياً في نفس الجولة.

ويحتل وادى دجلة المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 9 مباريات فاز في لقاء وتعادل في 3 وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 7 اهداف وتلقت شباكه 13 هدف فيما يحتل أسوان المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 8 مباريات فاز في 2 وتعادل في مثلهم وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 4 اهداف وتلقت شباكه 9 اهداف ومازال لديه لقاء مؤجل.

وطالب عبد الباقى جمال المدير الفني لوادى دجلة لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات لتعديل وضع الفريق في جدول المسابقة في ظل امتلاك الفريق لمجموعة مميزة من اللاعبين في المقابل شدد علاء عبد العال المدير الفني لأسوان على لاعبيه ضرورة استثمار الدفعة المعنوية التي حصل عليها اللاعبين بعد التعادل السلبى مع الزمالك لتحقيق فوز يساهم في التقدم في سباق مراكز المسابقة.

ويبدو التشكيل المتوقع لوادى دجلة أمام أسوان مكونا من :" محمد عبد المنصف _يعقوبو – خالد رضا – محمود مرعي – إيهاب المباركي _أحمد مجدي – محمد رضا – عمرو صالح _أمير عادل – كالديرون – جورجينيو".

ومن المتوقع أن يخوض أسوان لقاء وادى دجلة بتشكيل يضم: "خالد وليد، محمد جابر ميدو، محمود شبانة، محمد سوستة، عمرو حلوانى، أحمد أيمن، جون افرى، هيثم الفيل، أحمد سعيد اوكا، أحمد صغيرى، هانى رشدى".