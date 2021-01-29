شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يطلب تقريرا من مساعديه عن الدحيل القطري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي من معاونيه ومحللي الأداء تقرير فني عن فريق الدحيل القطري، منافسه في افتتاح مشواره ببطولة كأس العالم للأندية، في المباراة التي ستجمعهما يوم 4 فبراير المقبل بقطر، من أجل الوقوف على عناصر القوة والضعف في صفوف الفريق القطري، وأهم مفاتيح لعبه، ومصادر الخطورة في صفوفه.

وطالب موسيماني مساعديه بإعداد تقرير واف عن فريق الدحيل من أجل دراسته وإعداد تقرير كامل عن عدد مشاركات لاعبيه وعناصر القوة، ومميزات كل لاعب والقدم التي يجيد اللعب بها، من أجل شرحها للاعبي الأهلي، ليكونوا على دراية كاملة بإمكانيات ومفاتيح لعب المنافس.

ويضم الدحيل عدد مميز من اللاعبين مثل المعز علي والبرازيليين ايدميلسون جونيور ودودو ويوسف المساكني ومحمد مونتاري والمغربي مهدي بن عطية أخيرا الوافد خلال الميركاتو الشتوي الإيراني علي كريمي.

وبدأ الأهلي متابعة منافسه بمونديال الأندية بدءا من مباراته ضد قطر ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر الدوري القطري، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.

ويواجه الأهلى نظيره فريق الدحيل القطرى يوم الرابع من فبراير فى ربع نهائي كأس العالم للأندية 2020، التى تستضيفها قطر فى الفترة من 4 حتى 11 من شهر فبراير المقبل، وهو ما أسفرت عنه القرعة التى أجريت اليوم الثلاثاء فى مدينة زيوريخ السويسرية، مقر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

وتأهل الأهلى للعب فى كأس العالم للأندية فى النسخة الحالية بعد تتويجه بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخه، على حساب غريمه التقليدى فريق الزمالك، بنتيجة 2 – 1 فى المباراة النهائية التى جمعتهما فى شهر نوفمبر الماضى على ستاد "القاهرة".

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه، وسبق أن حقق الفريق الأحمر برونزية العالم في نسخة 2006 باليابان.‏