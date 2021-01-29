بطولة مصر: الزمالك يستعيد الصدارة برباعية ضد المقاصة

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القاهرة : استعاد الزمالك صدارة الدوري المصري لكرة القدم بفوز عريض ومستحق على ضيفه مصر المقاصة بنتيجة 4-1 في اللقاء الذي جمعهما الخميس على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات المرحلة العاشرة.

وسجل المغربي اشرف بن شرقي (14 من ركلة جزاء و63) ويوسف ابراهيم "اوباما" (22 و76) هدفي الفائز فيما أحرز مروان حمدي هدف المقاصة (80).

رفع الزمالك رصيده الى 23 نقطة في المركز الاول مستفيدا من تعثر غريمه التقليدي الاهلي بتعادله مع بيراميدز سلبا الثلاثاء ليتجمد رصيده عند 21 نقطة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد مصر المقاصة عند 13 نقطة في المركز السابع.

قدم وصيف افريقيا شوطا اولا جيدًا فنيًا حيث كان الاسرع والاخطر والاكثر فاعلية على مرمى المقاصة الذي عاب لاعبوه الارتباك الشديد دفاعا وهجوما.

سيطر لاعبو الزمالك على وسط الملعب خاصة الجبهة اليسرى عن طريق بن شرقي واحمد فتوح وفرجني ساسي، واسفر الضغط الابيض عن ركلة جزاء اثر عرقلة الحارس محمد كوكو لبن شرقي، انبري لها الاخير وسددها على يسار كوكو (14).

واصل لاعبو الزمالك استغلالهم للارتباك الدفاعي وسوء التمرير للضيوف، ومن هجمة مرتدة مرر بن شرقي لأوباما المنفرد سددها على يسار كوكو محرزا الهدف الثاني لأصحاب الارض (22)، ومن خطأ دفاعي جديد انفرد بن شرقي ولكنه سدد بغرابه خارج المرمى (33).

واخطأ ابو جبل في التمرير (37) لتصل الكرة لمروان حمدي ولكنه سدد في جسد الحارس مهدرا فرصة تقليص الفارق، ورد القائم الايمن لمرمى كوكو تسديدة احمد السيد " زيزو " (39)، وانفرد اوباما (43) ولكنه مرر عرضية بدلا من التسديد في المرمى.

واصل الزمالك تفوقه وسدد بن شرقي ابعدها كوكو وارتدت من القائم الى ركنية (50)، وعاد اللاعب ذاته وسدد كرة قوية على يسار كوكو محرزا الهدف الثالث للزمالك (63).

ومن هجمة منظمة ولعبة "هات وخد" بين البديل شيكابالا واوباما، اضاف الاخير الهدف الرابع لفريقه بتسديدة في منتصف المرمى (76)، ليتصدر قائمة هدافي الدوري برصيد 5 اهداف.

ورد مروان حمدي برأسية على يمين ابو جبل محرزا هدف المقاصة الوحيد (80). وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع رد القائم الايمن لمرمى كوكو تسديدة شيكابالا ليحرم الزمالك من هدف خامس.

وواصل طلائع الجيش انتصاراته محققا فوزه الثاني تواليا على حساب مضيفه البنك الاهلي بنتيجة 2-صفر على ملعب اكاديمية الشرطة في العباسية.

تقدم طلائع الجيش عن طريق احمد سمير (45+6) من ركلة جزاء بعد العودة لحكم الفيديو المساعد "في ايه ار" ليشارك اوباما قائمة هدافي الدوري برصيد 5 اهداف، واضاف عمر جمال الهدف الثاني للضيوف (74) رافعا رصيد فريقه للنقطة العاشرة ليتقدم للمركز العاشر، فيما تجمد رصيد البنك الاهلي عند 8 نقاط بعدما تلقى الخسارة الثانية تواليا والرابعة هذا الموسم ليتراجع للمركز الحادي عشر.