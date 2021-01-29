عودة اللاعب الأجنبي الى الأندية السورية بعد غياب عشر سنوات

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دمشق: عاد اللاعب الاجنبي الى الاندية السورية لكرة القدم للمرة الاولى منذ عشر سنوات بعد أن كشف نادي الوحد الخميس عن أسماء اللاعبين الاجانب الذين سيخضعون للتجربة من أجل تعزيز تشكيلته التي ستشارك في مسابقة كأس الاتحاد الاسيوي.

وسبق للفرق السورية أن عززت صفوفها بلاعبين محترفين عرب وأجانب قبل اندلاع الأزمة السورية قبل نحو عشر سنوات قبل أن يوقف اتحاد اللعبة التعاقد مع لاعبين أجانب بسبب الظروف التي كانت تعيشها البلاد، إلى أن سمح مؤخرا للأندية الني تشارك في بطولات عربية أو قارية بالتعاقد مع لاعبين محترفين يمثلونها في هذه البطولات حصرا من دون أن يشاركوا في البطولات المحلية.

وأعلن النادي الدمشقي عن وصول ثلاثة لاعبين نيجيريبن وآخر من غانا من نادي ناساراوا يونايتد متصدر الدوري النيجيري سيخضعون للتجربة قبل التعاقد معهم.

واللاعبون هم دينيس قزح (21 سنة مدافع)، ايمانويل ديفيد (22 سنة مهاجم)، هايسنت اكو (20 سنة لاعب ارتكاز) والغاني حبيب أوسامانو (21 سنة لاعب ارتكاز).

وسيلعب الوحدة في كأس الاتحاد الاتحاد الاسيوي 2021 ضمن المجموعة الأولى لمنطقة غرب آسيا إلى جانب العهد اللبناني والحد البحريني والنصر العماني، في حين يلعب تشرين الساحلي ممثل سوريا الثاني في البطولة ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب السيب العماني والفيصلي الاردني والفائز من مباراة الكويت الكويتي وشباب الامعري الفلسطيني.