شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يدخل اليوم معسكراً مغلقاً استعداداً لمباراة إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس المدير الفني لذئاب الجبل، معسكراً مغلقاً اليوم الجمعة، استعداداً للقاء المرتقب مع فريق إنبي والمقرر إقامته غداً السبت ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري العام، والتى يستضيفها استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وكان المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، قد أعلن عن ضم 3 صفقات شتوية لتدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو الجاري، وقال عادل في تصريحات خاصة، أن المقاولون نجح في ضم كل من، محمد رزق لاعب وسط إنبي، وأحمد حسن مكي، بالإضافة إلى أحد ناشئي الاتحاد، وذلك لتدعيم صفوف ذئاب الجبل خلال الموسم الجاري.

وخضع فريق المقاولون العرب والجهاز الفني بقيادة عماد النحاس، للمسحة الطبية للكشف عن كورونا، وذلك قبل 72 ساعة من المباراة المرتقبة لذئاب الجبل مع فريق إنبي بالجولة 11 من عمر مسابقة الدوري العام، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل، حيث يطمح ذئاب الجبل إلى تحسين مركزهم بجدول المسابقة بعد النتائج السلبية التى شهدتها بداية الموسم الجاري.

ويعمل الجهاز الفني للمقاولون على تصحيح الأخطاء الدفاعية التى تسببت في استقبال الفريق لـ 5 أهداف خلال أخر مباراتين أمام الأهلي وسموحة بالدوري العام، وذلك من أجل تحسين النتائج وتحسين وضع الفريق بجدول الدوري.

ويحتل المقاولون المركز الـ 16 برصيد 7 نقاط بعد خوض 9 مباريات، حيث فاز المقاولون في مباراة واحدة وتعادلوا في مباراتين وخسروا 6 مباريات أخرى.