شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الإسماعيلى يدخل معسكرا مغلقا استعداداً لمواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم الجمعة فريق الاسماعيلى بقيادة أحمد العجوز استعداداته لمواجهة بيراميدز المقرر لها السابعة والنصف مساء السبت المقبل على ستاد الاسماعيلية باللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري العام، ومن المقرر أن يخوض الدراويش مرانه الاخير على ملعبه ثم يعلن أحمد العجوز قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق استعداداً للمباراة.

فى شأن آخر حرص المهندس أحمد عثمان شقيق المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى على التواصل مع مديرية أمن الإسماعيلية من أجل السماح لجماهير الدراويش بحضور التدريب الأخير للفريق الأصفر قبل مواجهة بيراميدز لمساندة الفريق الذي يمر بمرحلة صعبة بعد تراجع النتائج بصورة ملحوظة.

وعكف أحمد العجوز المدير الفنى للدراويش على دراسة مباريات بيراميدز وأحدثها مباراته مع الاهلى والتى انتهت بالتعادل السلبى تمهيداً للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق السماوى قبل ملاقاته السبت المقبل ضمن خطة البحث عن الفوز لإنتشال الدراويش من عثراته.

وانتهت أخر مباراة للدراويش فى الدوري بالتعادل الإيجابى مع غزل المحلة بهدفين لكل فريق بالجولة التاسعة للمسابقة، وجاءت جميع الأهداف من ركلات جزاء، وارتفع رصيد الإسماعيلي لـ 7 نقاط من 8 مباريات في المركز الثالث عشر.

وتعد تلك المرة الأولى التى تُحتسب خلالها 4 ركلات جزاء فى مباراة واحدة منذ مواجهة حرس الحدود والإسماعيلي الموسم الماضي والتي أقيمت في أغسطس الماضي وبالتحديد منذ 212 يوما والتي احتسب خلالها إبراهيم نور الدين حكم اللقاء 4 ركلات جزاء بواقع 3 للحرس وواحدة للإسماعيلي.