فيديو يوتيوب | شاهد اهداف اثلتيك بلباو وديبورتيفو ألكويانو فى كأس اسبانيا

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب اهداف مباراة اثلتيك بلباو وديبورتيفو ألكويانو فى كأس ملك اسبانيا، فى إحدي مباريات اليوم الخميس 28 يناير 2021، بالدور الـ16.

صعد فريق أثلتيك بلباو لدور الثمانية ببطولة كأس ملك إسبانيا، بعدما فاز 2-1 على مضيفه ديبورتيفو ألكويانو الذي يلعب بدوري الدرجة الثالثة بإسبانيا.

وأفلت بلباو، المنتشي بتتويجه بلقب كأس السوبر الإسباني هذا الموسم، من مفاجآت ألكويانو، الذي أطاح بفريق ريال مدريد من دور الـ32 لكأس الملك.

وتقدم ألكويانو بهدف مباغت حمل توقيع لاعبه المغربي مراد الدودي الغزواني في الدقيقة 39، لكن أسيير فيلاليبري أحرز هدف التعادل لبلباو في الدقيقة 53.

وواصل بلباو هجماته خلال الشوط الثاني، ليحرز نجمه إينياكي وليامز الهدف الثاني للفريق الباسكي في الدقيقة 78، ليتأهل الفريق الباسكي لدور الثمانية، وينهي مغامرة ألكويانو في البطولة.

إليكم فيديو يوتيوب اهداف المباراة

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