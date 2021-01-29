نابولي يكمل عقد المتأهلين لنصف نهائي كأس إيطاليا 

المنامة - ياسر ابراهيم - أكمل نابولي حامل اللقب عقد الدور نصف النهائي من كأس إيطاليا لكرة القدم بفوزه 4-2 على ضيفه سبيتسيا على ملعب "دييغو مارادونا" جنوب البلاد الخميس.



بلغ نابولي الدور نصف النهائي من مسابقة كأس إيطاليا بفوزه المريح على ضيفه سبيتسيا بأربعة أهداف لهدفين الخميس في ربع النهائي.



وتناوب على تسجيل أهداف الفائز كل من السنغالي كاليدو كوليبالي (5) والمكسيكي هيرفينغ لوزانو (20) وماتيو بوليتانو (30) والمقدوني إيليف إيلماس (40) في حين وقّع إيمانويل غياسي (70) وجينارو أكامبورا (73) هدفي الخاسر.



وضرب نابولي موعدًا مع أتالانتا الفائز على لاتسيو (3-2)، فيما يجمع نصف النهائي الآخر يوفنتوس الذي أخرج سبال برباعية نظيفة وإنتر الذي أقصى غريمه وجاره ميلان في الثواني الأخيرة 2-1 الثلاثاء.



ويقام الدور نصف النهائي في الثالث والعاشر من شباط/فبراير المقبل بنظام ذهاب وإياب على عكس الدور ربع النهائي.



وكان نابولي فاز في نهائي العام الماضي على حساب يوفنتوس بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي على الملعب الأولمبي في روما.



المصدر: فرانس برس