شكرا لقرائتكم خبر عن صراع مثير على النقاط الثلاث بين الجزيرة والنصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: علي نجم

تعود الأضواء إلى منافسات دوري الخليج العربي، حين تفتتح اليوم منافسات مرحلة الإياب بإقامة 3 مباريات، حيث يحل الوحدة ضيفاً على حتا، بينما يستقبل عجمان ضيفه الظفرة، في الوقت الذي يشهد ملعب محمد بن زايد الجزيرة ضيفه النصر.

وكان الدوري توقف لمدة 13 يوماً، وأسهم ذلك في حسم بعض التعاقدات الشتوية التي ستسجل حضورها الأول في مباريات اليوم وغداً.

وتحظى مباراة الجزيرة الوصيف (27 نقطة) مع ضيفه النصر الرابع (24 نقطة) بالكثير من الأضواء والاهتمام،خاصة أن نتيجتها ستحدد مسار كل فريق في المنافسة على اللقب هذا الموسم.

يدرك الفريقان أن الخطأ ممنوع في مباراة اليوم، خاصة مع تعثرهما في ختام مرحلة الذهاب، حين سقط الجزيرة في الخور بالثلاثة، ونال النصر مرارة الهزيمة في الديربي أمام شباب الأهلي.

يريد «فخر العاصمة» اليوم استغلال عامل الأرض، من أجل التمسك بالوصافة، ونيل العلامة الكاملة.

أما النصر الذي تأهل إلى المربع الذهبي لمسابقة كأس الخليج العربي، فقد عاش أياماً عصيبة في ظل شبح الإقالة الذي يحوم حول رأس مديره الفني الكرواتي كرونوسلاف.

وستكون مباراة اليوم المواجهة رقم 25 بين الفريقين في زمن الاحتراف، حيث تميل الكفة لصالح الجزيرة ب 11 فوزاً مقابل 9 انتصارات ل«العميد»، بينما انتهت 4 مباريات بالتعادل كان آخرها في ذهاب الموسم الحالي.

ويحل الوحدة السابع (19 نقطة) في الخامسة والنصف مساء ضيفاً على حتا الأخير (نقطتين) في مباراة قد تكون الفرصة الأمثل على الورق أمام «العنابي» من أجل نيل السعادة.

ونجح الوحدة في التعاقد مع المهاجم السوري عمر خربين الذي سيحمل مسؤولية قيادة الهجوم العنابي مع السلوفيني ماتافز والقائد إسماعيل مطر الذي مدد عقده مع النادي قبل أيام.

ويحتاج الفريق إلى نيل النقاط الثلاث،حتى يشرع لنفسه أبواب الأمل من أجل اختراق المربع الذهبي، كما سيكون الرهان كبيراً على قدرة المدرب رازوفيتش على إنقاذ مركب الفريق من النتائج المتذبذبة التي عانى ذهاباً بسبب غياب العديد من عناصره الأساسية.

ويقف التاريخ إلى جانب أصحاب السعادة، خاصة أن سجل المواجهات مع «الإعصار» كان في صالحهم عبر الفوز على المنافس 7 مرات في المواجهات الثمانية التي جمعتهم في تاريخ المسابقة.

أما حتا الذي لم يتحرك بقوة في ميركاتو الشتاء، فسيحاول جاهداً التمسك بآمال البقاء بين الكبار، رغم صعوبة المهمة، بسبب ضعف الشق الهجومي للفريق الذي لم ينجح بتسجيل سوى 6 أهداف في 13 مباراة، وبمعدل أقل من نصف هدف في المباراة الواحدة.

عجمان * الظفرة

ويتطلع عجمان وصيف القاع (6 نقاط) إلى تحقيق فوزه الثاني على التوالي هذا الموسم، حين يستقبل على أرض استاد راشد بن سعيد ضيفه الظفرة العاشر (16 نقطة) في الخامسة والنصف مساء اليوم.

وعملت إدارة الفريق البرتقالي كخلية نحل في ميركاتو الشتاء، فنجحت في التعاقد مع البرازيلي جارديل والمالي موديبو مايغا، فنجحا في تسجيل هدفين أمام الفجيرة، قبل أن تتمكن الإدارة من ضم البرازيلي أنطونيو لويز والمدافع حمد الحمادي والبرازيلي ليناردو سبادايسو من شباب الأهلي وقيده في خانة اللاعب المقيم.

ولن يكون الظفرة صيداً سهل المنال، حيث يأمل أن يسترد لغة الانتصارات التي غابت عنه في الأسابيع الثلاثة الأخيرة، بعدما اكتفى بنيل نقطة واحدة كانت بالتعادل مع الوصل.