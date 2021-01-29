شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يغلق صفحة البنك الاهلى ويستعد للمقاولون ..وترقب مسحة بسيونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفنى لطلائع الجيش صفحة مباراة البنك الاهلى التى أقيمت عصر الخميس على ستاد كلية الشرطة بالجولة العاشرة للدوري التى فاز فيها الطلائع بثنائية نظيفة ، حيث يبدأ الفريق الاستعداد لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها الخامسة عصر الاربعاء المقبل على ستاد جهاز الرياضة العسكرى بالجولة الحادية عشرة للمسابقة ، ويترقب طلائع الجيش نتيجة مسحة كورونا لعبد الحميد بسيونى المدير الفنى للفريق على أمل تعافيه من الفيروس وعودته لقيادة الفريق بعدما غاب عن قيادة مباراة البنك الاهلى وأدارها أحمد عبد العزيز وياسر على المدربان بالفريق.

ويبحث عبد الحميد بسيونى خطة تعديل موقف الطلائع فى جدول الدوري بعد تلقى الفريق سلسلة من الهزائم منذ إنطلاق مسابقة الدوري بعد سلسلة الاصابات بفيروس كورونا التى ضربت لاعبيه وتسببت فى غيابهم عن بعض المباريات مما تسبب فى تراجع النتائج.

ووافق نادى طلائع الجيش علي إعارة حسين السيد مارسيلو الظهير الأيسر للفريق ومصطفي الزناري مدافع مواليد 99، للنادي الإسماعيلي لنهاية الموسم الحالي.

وقال العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بنادي طلائع الجيش أن مجلس إدارة ناديه وافق علي إعارة الثنائي للدراويش في إطار علاقة الود والتعاون التي تجمع الناديين وحرصا من مجلس إدارة نادي طلائع الجيش علي مساعدة الاسماعيلي في ازمته الراهنة.