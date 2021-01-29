شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الظاهر السقا: مصطفى محمد بكى أثناء الرحيل عن الزمالك لطنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد الظاهر السقا، مدرب فريق طنطا سابقاً، كواليس استعارته لمصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك في وقت سابق، قبل أن يبزغ نجمه مع الفريق الأبيض، وقال السقا في تصريحات لبرنامج "مساء أون تايم": مصطفى محمد كان بيبكي أثناء توقيع عقود انتقاله إلى طنطا وقالي مش عايز أسيب الزمالك، ولكن أقنعته بالرحيل وبأنه لن يحصل على فرصة للمشاركة إلا إذا خرج للإعارة ليثبت نفسه، خاصة أنه ينافس نجوما كبارا في مركزه بالفريق".

وانضم مصطفى محمد، نجم نادى الزمالك، إلى قائمة طويلة من النجوم المصريين التى لعبت في الدوري التركي، وذلك بعد موافقة إدارة القلعة البيضاء على إعارة اللاعب لصفوف فريق جالطة سراى لمدة موسم ونصف، خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية، لتعزيز هجوم العملاق التركي.

وأعلنت إدارة نادى الزمالك عن انتقال مصطفى محمد إلى جالطة سراى مقابل 2 مليون دولار، ونجحت إدارة النادى بوضع بند يقضى بأحقية النادى التركى بشراء اللاعب حتى 31 ديسمبر مقابل 4 مليون دولار، وفى حال رفض النادى التركى شراء اللاعب مقابل هذا المبلغ ، فمن حق الابيض بيع اللاعب لمن يدفع أكثر، بعد هذا التاريخ.

ولعب العديد من النجوم المصريين في الدوري التركي على مدار السنوات الأخيرة، فمنهم من نجح وتألق ولمع اسمه في سماء الكرة التركية، والأخر انطفئ نجمه وانتهت تجربته الاحترافية هناك.