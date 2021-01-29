شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف: يجب التجديد لساسى بأى مبلغ ولاعبو الزمالك لن يتمردوا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى إسماعيل يوسف، نجم الزمالك السابق، أن التجديد لفرجاني ساسي لاعب وسط القلعة البيضاء هو أمر ضروري حتى ولو بمبلغ يفوق إمكانيات النادي، وقال إسماعيل يوسف في تصريحات عبر برنامج "مساء أون تايم": "التجديد لساسي مطلوب جداً، ده حتة ألماظ أنت بتستثمر فيه، ساسي كان يحصل على مليون و400 ألف يورو من قبل، ووجوده مهم جداً لقيمته الفنية، ويجب أن يتم له التجديد بما يتناسب مع إمكانيات النادي أو حتى لو زادت عن الإمكانيات".

وأضاف: "المستشار تركي آل الشيخ هو من دفع أموال صفقة فرجاني ساسي، وكذلك أشرف بن شرقي، وطبيعي أن يزيد عقد فرجاني عن اللاعبين".

وعن تمرد لاعبي الزمالك في حالة زيادة عقد ساسي مثلما فعل عبد الله السعيد بعد ضم رمضان صبحي إلى بيراميدز، قال إسماعيل يوسف: شيكابالا لعب بـ 100 ألف جنية لمدة 3 سنوات في الزمالك، ولاعبي الزمالك يحبون ساسي ولن يطالبوا بزيادة عقودهم بسبب فرجاني ساسي.

وحصل النجم التونسى فرجانى ساسى، صانع ألعاب نادى الزمالك، على لقب "رجل مباراة" القلعة البيضاء ومصر المقاصة، التى أقيمت مساء أمس الخميس، على إستاد بتروسبورت فى التجمع الخامس، ضمن لقاءات الجولة العاشرة من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم.

وكتبت الحسابات الرسمية للنادى عبر السوشيال ميديا: "ورجل مباراة اليوم هو فرجانى ساسى". وحقق فريق الزمالك فوزًا كبيرًا على فريق مصر المقاصة، بأربعة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس من مسابقة الدورى الممتاز وسجل أهداف الأبيض أشرف بن شرقى "هدفين" ويوسف أوباما "هدفين"، بينما سجل للمقاصة مروان حمدى.

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 23 نقطة لينفرد بصدارة جدول الدورى العام متفوقا على الأهلى صاحب المركز الثانى بفارق نقطتين، بينما تجمد رصيد المقاصة عند 13 نقطة.