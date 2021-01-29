شكرا لقرائتكم خبر عن كين يهدد صلاح.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على توتنهام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهت مباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي والتي حسمها فريق ليفربول لصالحه بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث أحرز أهداف ليفربول كلا من روبيرتو فيرمينو وترينت أرنولد وساديو ماني، بينما أحرز هدف توتنهام اللاعب بيير اميل هويبيرج.

لم يسجل محمد صلاح في هذه المباراة حيث أنه لم يسجل منذ عدة مباريات إلا أنه رغم ذلك ظل محتفظا بالصدارة بعدد 13 هدفا، إلا أن المباريات الأخيرة شهدت تقدم هاري كين مهاجم توتنهام حيث أصبحت محصلة أهدافه 12 هدفا وبفارق هدف واحد عن محمد صلاح وبنفس عدد أهداف كين يأتي اللاعب سون هيونج مين ليصبح كلا من لاعبي توتنهام قاب قوسين أو أدنى من معادلة أهداف محمد صلاح.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباراة ليفربول ضد توتنهام موضحا فيه الترتيب والنادي وجنسية اللاعب وعدد الأهداف.

الترتيب اللاعب النادي البلد الأهداف 1. محمد صلاح ليفربول مصر 13 2. هاري كين توتنهام انجلترا 12 2. سون هيونج مين توتنهام كوريا الجنوبية 12 4. برونو فيرنانديز مانشستر يونايتد البرتغال 11 4. دومينيك كالفيرت ايفرتون انجلترا 11 4. جيمي فاردي ليستر سيتي انجلترا 11 7. باتريك بامفورد ليدز يونايتد انجلترا 10 8. ويلفريد زها كريستال بالاس كوت ديفوار 9 9. الكسندر لكزيت ارسنال فرنسا 8 9. اولي واتكينز استون فيلا انجلترا 8 9. كالوم ويلسون نيوكاسل يونايتد انجلترا 8 12. إيلكاي غوندوغان مانشستر سيتي المانيا 7 12. داني انجز ساوثهامبتون انجلترا 7 12. ساديو ماني ليفربول السنغال 7 12. نايل موباي برايتون فرنسا 7 12. ماركوس راشفورد مانشستر يونايتد انجلترا 7 12. توماس سوتشيك ويست هام التشيك 7