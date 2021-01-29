شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت شلبي: حسام حسن ينضم لصفوف بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي مدحت شلبي، أن حسام حسن مهاجم فريق نادي سموحة، سينتقل لصفوف بيراميدز في الموسم المقبل.

وأضاف خلال تصريحات عبر أون تايم سبورتس 2: «النادي الذي أكد فرج عامر رئيس سموحة أن حسام حسن سينتقل له في الموسم المقبل هو نادي بيراميدز».

وكان عامر قد أكد على رفض انتقال حسام حسن لصفوف الزمالك، مشدداً أن النادي أتم تعاقده مع نادي مصرى آخر مقابل 40 مليون جنيه.