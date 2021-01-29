شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع الدحيل القطري عن ثنائي الأهلي: «معرفهمش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد ياسر المحمدي، مدافع فريق نادي الدحيل القطري، أن الأهلي يمتلك عدد كبير من النجوم على رأسهم على معلول وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة.

ويلتقي الأهلي بالدحيل في الرابع من فبراير في مستهل مشوار الفريقين بكأس العالم للأندية بالدوحة.

عند سؤاله بخصوص المهاجم الذي يفضل مشاركته مع الأهلي في مواجهة الدحيل والمفاضلة بين بواليا ومحمد شريف رد المحمدي عبر أون تايم سبورتس: «معرفهمش ومش متابع أوي».

وأنهى: «بغض النظر عن اللاعب الذي سيشارك في مركز المهاجم الصريح سنسعى للخد من خطورته وتحقيق الفوز».