شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير ليفربول تتغني بصلاح بعد لقاء توتنهام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشادت جماهير ليفربول، بأداء النجم المصري محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول، خلال أدائه الفني المميز خلال لقاء توتنهام الإنجليزي مساء الخميس والذي فاز به الريدز بثلاثية مقابل هدف، وارتفع رصيد حامل لقب الدوري المنصرم للنقطة 37 لقترب من المان سيتي المتصدر برصيد 41 نقطة.

وقال مشجع لفريق ليفربول: «فيرمينو اليوم بدأ جيدا جدا كما فعل محمد صلاح، ولكن ريس ويليامز والذي يراه البعض، فان دايك، ليس جاهزا بعد للعب لليفربول».

وأضاف آخر: «صلاح دائما يلعب بشكل أفضل، آمل أن يتفهم كلوب والجماهير ذلك قبل فوات الآوان». وتابع مشجع ثالث: «سعيد لرؤية محمد صلاح بهذا المستوى الرائع، كان لديه فرصة لتسجيل هدفا، أتمنى أن يستمر على هذا الأداء».