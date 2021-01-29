شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قالت الصحف الإنجليزية عن صلاح وليفربول بعد لقاء توتنهام؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سلطت الصحف الإنجليزية الضوء على لقاء ليفربول وتوتنهام الإنجليزي الذي أقيم مساء الخميس ضمن منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة البريميرليج. وقال موقع ديلي ميل، أن فوز ليفربول أشعل المنافسة على الصدارة خاصة بعد اقتراب حامل لقب الدوري الإنجليزي الموسم المنصرم للمنافسة من جديد وملاحقة المان سيتي واليونايتد.

وأكد التقرير، أن محمد صلاح، واصل تألقه مع فريقه بعد فترة غاب عنه التركيز واللمسات الدقيقة، فضلا عن أن يورجن كلوب، استطاع التفوق على جوزيه مورينيو، طوال شوطي اللقاء.

وأشار موقع «ميرور» البريطاني، إلى نقطة التحول في أداء فريق توتنهام الإنجليزي خلال اللقاء. وقال أن إصابة هاري كين، مهاجم توتنهام، غيرت من طريقة لعب مورينيو، والتي وضعت سون في المقدمة كرأس حربة، وبالتالي أفقدت اللاعب الآسيوي خطورته خاصة وأن سون تظهر خطورته من خلال التحرك على جانبي الملعب.