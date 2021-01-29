شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل أحدث صفقات الأهلي قبل ساعات من غلق باب القيد الشتوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف جلال أبوعوف، رئيس نادي مالية كفر الزيات، عن تفاصيل انتقال أحمد العش، إلى النادي الأهلي لمدة 5 أعوام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي، ببرنامج «ملعب البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أن اللاعب أحمد العش أعير إلى النادي الإسماعيلي.

وكشف جلال أبوعوف أن اللاعب أحمد العش حضر الخميس إلى مقر النادي الأهلي، وقام بتوقيع عقد انتقاله إلى القلعة الحمراء لمدة 5 مواسم.

وأوضح أن القيمة المالية لانتقال أحمد العش إلى النادي الأهلي مرضية لنادي مالية كفر الزيات، موضحا أن أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي وقع مع اللاعب عقود انتقاله للقلعة الحمراء.

وتابع رئيس نادي مالية كفر الزيات أنه بعد توقيع أحمد العش إلى النادي الأهلي، تم التواصل مع على أبوجريشة، وأرسل مندوب من نادي الإسماعيلي وتم التوقيع على إعارة أحمد العش إلى الإسماعيلي، ليعود مجددا إلى النادي الأهلي.