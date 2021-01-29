شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيوني يُصعد هداف دوري ٢٠٠٣ للفريق الأول بطلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر عبدالحميد بسيوني المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي طلائع الجيش تصعيد فارس حاتم مهاجم فريق الشباب بالنادي مواليد ٢٠٠٣ وهداف الدوري في هذه المرحلة السنية بعد تألقه مع الفريق.

وأكد بسيوني أن فارس من اللاعبين الواعدين الذين سيكون لهم دور كبير مع الفريق الأول خلال الفترة المقبلة لتدعيم خط هجوم طلائع الجيش.

وشدد بسيوني على أن سياسته وسياسة مجلس الإدارة في النادي هي منح الناشئين والشباب بالنادي الفرصة كاملة موكدا أنه سيقوم بتصعيد بعض اللاعبين الآخرين خلال الفترة المقبلة.