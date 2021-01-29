شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من يورجن كلوب بعد الانتصار في معركة توتنهام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، سعادته للفوز على توتنهام بثلاثية مقابل هدف خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الخميس ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر البريميرليج.

وقال كلوب، لقاء توتنهام يعد بداية للعودة للطريق الحصيح مرة أخرى داخل مسابقة الدوري الإنجليزي والذي أخقفنا في اللقاءات الماضية لعدة أسباب صعب شرحها حاليا.

وأضاف كلوب، أن ليفربول قادر على استعادة الصدارة مرة أخرى خاصة في ظل التدعيمات التي بدأت تعود لنا من جديد بعد شفاء عدد كبير من اللاعبين، باستثناء ماتيب الذي تعرض للإصابة خلال لقاء توتنهام.