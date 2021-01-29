شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: الصدارة وعودة ساسي أبرز مكاسب لقاء المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد أشرف قاسم، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، بفوز فريقه على حساب مصر المقاصة، بنتيجة 4-1، مساء الخميس، بالجولة العاشرة للدوري المحلي الممتاز.

وقال قاسم، حققنا فوزا مهما، حصدنا الكثير من المكاسب، وعلى رأسها العودة لصدارة الدوري الممتاز، وأعتقد أن عودة التونسي فرجاني ساسي نجم الوسط للمشاركة أساسيا، وظهوره بصورة طيبة من أهم مكاسب اللقاء.