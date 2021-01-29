شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو يضع نقطة سوداء في سجله التدريبي بعد خسارته أمام ليفربول لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعدما سقط توتنهام بثلاثية أمام فريق ليفربول الإنجليزي خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الخميس ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، وضع جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام، نقطة سوداء في سجله التدريبي، خاصة بعد أن تلقى 6 هزائم على أرضه خلال هذا الموسم.

ووفقا لشبكة «أوبتا» للإحصائيات الكروية، فإن المدرب البرتغالي لم يخسر من قبل مع الفرق الذي تولى قيادتها الفنية 6 هزائم متتالية على أرضه.