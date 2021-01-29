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باتشكيو يعلق على رحيل مصطفى محمد

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق الزمالك، سعادته للفوز على مصر القماصة برباعية مقابل هدف خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الخيمس ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وقال المدرب البرتغالي، إن رحيل مصطفى محمد لفريق جالطة سراي، خطوة هامة في طريق المهاجم المصري، وأتمنى أن يحالفه التوفيق خلال مسيرته الكروية الجديدة. وأضاف باتشكيو، أن الزمالك لن يقف على لاعب، والجميع يعلمون هذا الأمر، نحن نحاول خلق أفضل تشكيلة للفريق خاصة وأننا نمتلك لاعبين سوبر.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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