شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يعلن بيع حسام حسن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن فرج عامر، رئيس نادي سموحة السكندري، بيع حسام حسن لنادي مصري، وأنه سيرحل نهاية الموسم الجاري لفريقه الجديد، وفقا لتصريحات رئيس النادي السكندري في إحدى القنوات الفضائية مساء أمس.

يعد الأمر مفاجأة من العيار الثقيل لنادي الزمالك وجماهيره الذي كانت تنتظر مهاجم سموحة بفارغ الصبر تعويضا عن المهاجم، مصطفى محمد، المنضم حديثا لفريق جالطة سراي التركي.