شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يحرم 3 نجوم من المشاركة في كأس العالم للأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر بيتسو موسمياني، المدير الفني لفريق النادي الأهلي على استبعاد ثلاثي لاعبي المارد الأحمر من قائمة مونديال الأندية الذي سينطلق الخميس المقبل في قطر، بلقاء البطل المصري أمام الدحيل بطل قطر.

من المنتظر أن يضحى المدرب الجنوب أفريقي، بالجناح الأيسر محمود وحيد، والمدافع، رامي ربيعة، ووليد سليمان الذي يعاني من إصابة عضيلة تمنعه من المشاركة مع فريقه خلال البطولة العالمية.