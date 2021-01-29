شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على توتنهام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهت منذ قليل مباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي والتي حسمها فريق ليفربول لصالحه بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث أحرز أهداف ليفربول كلا من روبيرتو فيرمينو وترينت أرنولد وساديو ماني، بينما أحرز هدف توتنهام اللاعب بيير اميل هويبيرج.

بهذا الفوز يصعد فريق ليفربول مركز واحدا ويصبح في المركز الرابع بدلا من الخامس حيث يملك حاليا 37 نقطة من 20 مباراة ويحل محل ويست هام الذي تراجع إلى المركز الخامس برصيد 35 نقطة من 20 مباراة، بينما ظل فريق توتنهام في المركز السادس برصيد 33 نقطة من 19 مباراة .

أما الصدارة فما زالت لفريق مانشستر سيتي الذي يملك حاليا 41 نقطة من 19 مباراة يليه فريق مانشستر يونايتد الذي اضاع فرصة ذهبية للعودة للصدارة بعد هزيمته المفاجئة من قاع الدوري فريق شيفلد يونايتد بنتيجة هدف مقابل لا شيء ليتجمد رصيد مان يونايتد عند 40 نقطة من 20 مباراة يليه في المركز الثالث فريق ليستر سيتي برصيد 39 نقطة من 20 مباراة .

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على توتنهام موضحا فيه عدد المباريات والنقاط وعدد مرات الفوز والتعادل والخسارة وما له وما عليه وفرق الأهداف