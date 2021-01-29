شكرا لقرائتكم خبر عن كأس السوبر ثالثة للزعيم أم ثانية للعالمي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية مساء (السبت) نحو استاد الملك فهد الدولي عند الساعة 8:15م لمتابعة لقاء الندية والقوة الذي يجمع النصر حامل اللقب بنظيره الهلال على كأس بيرين للسوبر السعودي في نسخته السابعة.

يدخل فريق النصر هذا اللقاء سعياً للمحافظة على لقبه الذي حققه في الموسم الماضي من أمام التعاون، الذي يعد أول ألقاب النصر في بطولة السوبر السعودي، وشهد العالمي تطوراً ملحوظاً في مستواه الفني في الفترة الماضية بعد البداية المتواضعة له مع انطلاقة الموسم الرياضي، مما اضطرت معه إدارة النادي لتغيير المدرب فيتوريا، ويتميز النصر بوجود لاعبين محليين قادرين على تغطية العجز الذي تسبب فيه اللاعبون الأجانب من إصابة للأرجنتيني غوانزالو مارتينيز وعدم جاهزية المغربي عبدالرزاق حمدالله، ويعتمد مدربه ألين هورفات على رائد الغامدي في خط المقدمة وخلفه الثلاثي نورالدين امرابط وبيتروس وخالد الغنام، ويتواجد في حراسة المرمى الأسترالي براد جونز وأمامه ثنائي الدفاع مايكون وعبدالله مادو.

أما فريق الهلال، فإنه يسعى لتحقيق لقبه الثالث بعد أن انتزعه لأول مرة من أمام غريمه في لقاء الليلة النصر بهدف دون مقابل ومن ثم حققه أمام الاتحاد بهدفين لهدف وحقق الوصافة مرة واحدة بعد خسارته من الأهلي بركلات الترجيح، ويعد فريق الهلال أكثر الفرق تحقيقاً للقب بواقع مرتين، ويتميز الفريق باستقراره الفني في الفترة الأخيرة مما مكنه من احتلال صدارة الدوري رغم تفاوت النتائج في بعض الأحيان، ويقود الفريق هجومياً الفرنسي بافيتيمبي قوميز ومن خلفه الثلاثي سالم الدوسري والإيطالي جيوفينكو والبيروفي كاريلو، ويبرز في حراسة المرمى عبدالله المعيوف وأمامه الثنائي محمد جحفلي والكوري الجنوبي يانغ هيون سوو.

وسبق أن التقى الفريقان في لقاءين هذا الموسم وتمكن الهلال من الفوز فيهما، ففي نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين انتصر الهلال بهدفين لهدف، وفي الدور الأول لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين انتصر الهلال بهدفين نظيفين، ويطمح الزعيم لتأكيد الثالثة فيما يطمح العالمي لتحقيق فوزه الأول على الهلال في السوبر وفي هذا الموسم أيضاً.