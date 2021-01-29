شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط السوبر بصافرة «الإيطاليانو» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أسند الاتحاد السعودي لكرة القدم قيادة مباراة السوبر (بين فريقي الهلال والنصر) للحكم الإيطالي دانييلي أورساتو صاحب الـ«46 عاماً»، إذ يملك الحكم «CV» كبيراً ومميزاً جداً في عالم التحكيم، فهو من مواليد 23 نوفمبر 1975، حصل على الشارة الدولية عام 2010، كما ضبط مباراة الهلال والشباب بالجولة 30 من مسابقة الدوري السعودي موسم 2018/19 وهي المباراة التي فاز فيها الأزرق بثلاثة أهداف مقابل هدفين، إذ احتسب ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني وجاء منها هدف الفوز للأزرق.

