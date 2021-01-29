شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف: شخصية باتشيكو سر تفوق الزمالك وبديل مصطفى محمد قريب جدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى إسماعيل يوسف، نجم الزمالك الأسبق، أن شخصية البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأبيض، هي العامل الرئيسي في نجاح الزمالك، وقال يوسف في تصريحات برنامج "مساء أون تايم": أداء الزمالك أمام المقاصة كان في منتهى الرقي، ضغط واستحواذ، والفريق أصبح يصنع الكثير من الفرص، وفي مباراة أسوان وصلنا بالعديد من الفرص ولكن الأداء كان مطمئن، وباتشيكو مركز في الدوري وجميع المسابقات".

وأضاف: "عملت مع باتشيكو كمدير للكرة، ولكن كانت خبرته قليلة ورحل سريعاً، وهذه التجربة مميزة وشخصية المدرب قوية جداً، واستطاع أن يجد البدائل للاعبين كبار بالفريق، وهناك لاعبين كبار استعادوا إمكانياتهم، مثل فرجاني ساسي".

واختتم: "خلال يومين أو ثلاثة سيكون بديل مصطفى محمد في الزمالك، وسيكون لاعبا مصريا وليس حسام حسن، أسامة فيصل لاعب مميز ولكن لا يمكنه تحمل المسئولية الآن".

من جانبه قال عبد الظاهر السقا: "الزمالك لم يتأثر برحيل مصطفى محمد، لأن باتشيكو استطاع أن يسيطر على الفريق رغم كل النجوم فيه، ولم نكن نتخيل مشاهدة الزمالك بدون مصطفى محمد وساسي، ولكنه أدار المباراة بحرفنة".

وأضاف: "الزمالك لعب أمام المقاصة بدون مهاجم، وهذا شىء لم يحدث في التاريخ، وأن تلغى هذه الفكرة أمام المقاصة فهذا تفكير مميز، جميع اللاعبين تقوم بالأدوار الدفاعية والهجومية حتى شيكابالا، وكلام باتشيكو مشى على الكبير قبل الصغير".