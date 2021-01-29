شكرا لقرائتكم خبر عن نور الدين حكما لمباراة الإنتاج والمصرى.. وأحمد حمدى لدجلة وأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، أسماء حكام مباريات الغد فى الأسبوع العاشر من عمر مسابقة الدورى العام، وقررت اللجنة تعيين الحكم محمود دسوقى حكم ساحة لمباراة سيراميكا والجونة على استاد السويس الجديد.

كما اختارت اللجنة الحكم أحمد حمدى لمباراة وادى دجلة مع أسوان على استاد السلام، بينما اختارت الحكم الدولى ابراهيم نور الدين لمباراة الانتاج الحربى مع المصرى باستاد برج العرب.

واصطحب حمادة صدقى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي قائمة فريقه لمعسكر مغلق مساء اليوم الخميس استعدادا لمواجهة الغد أمام المصري والمقرر إقامتها في تمام الساعه الخامسه مساءا باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وضمت قائمة الفريق 20 لاعبا هم: أحمد يحيي ومحمد عصام الغندور في حراسة المرمى ، باسم مرسي ، معاذ الحناوي، السيد الشبراوي، محمد بازوكا، محمد سوستة، مصطفي الجمل، ابراهيم عبد الخالق، مصطفي البدري، أحمد صابر، أحمد عفيفي، طارق أبو العز، محمد تاحا، غنام محمد، عبد الرحمن شيكا، محمد عبد المجيد، حسن ياسين، أمادو نياس ومحمد فييرا .

ونجحت لجنة التعاقدات بنادى الإنتاج الحربى فى التعاقد مع محمد إبراهيم الشهير بسوستة لاعب الوسط المدافع لمدة موسمين ونصف الموسم، ولعب سوستة لأندية المقاولون العرب وأسوان، ونال إعجاب الجهاز الفنى بقيادة حمادة صدقى ليوقع على العقد فى حضور اللواء أشرف عامر رئيس نادى الآنتاج الحربى وخالد مهدى مدير الكرة بالفريق ويصبح أولى صفقات الإنتاج فى الميركاتو الشتوى الحالى.

ونجحت لجنة التعاقدات بنادى الإنتاج الحربى فى التعاقد مع أحمد بوسكا حارس مرمى المصرى البورسعيدى لمدة موسمين ونصف قبل غلق باب القيد الشتوى، وذلك لتدعيم مركز حراسة المرمى بالفريق والذى يعانى منذ انتقال عامر عامر حارس مرمى الإنتاج لصفوف سيراميكا فى الميركاتو الصيفى الآخر، وكان يتبقى لـ بوسكا موسم فى عقده مع المصرى، إلا أنه فسخ التعاقد بعد تنازله عن مستحقاته.