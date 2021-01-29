شكرا لقرائتكم خبر عن بشير التابعى: مندهش من الموافقة على رحيل مصطفى محمد وسأشجع الأهلى فى المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى بشير التابعى، نجم الزمالك والمنتخب الأسبق، اندهاشه من موافقة نادى الزمالك على رحيل مصطفى محمد إلى جالطة سراى التركى بعد غيابه عن المران ومباراة مصر المقاصة.

وقال بشير التابعى فى تصريحات تليفزيونية: "اندهشت من موافقة الزمالك على رحيل مصطفى محمد عن الفريق بعد الكلام الكثير اللى اتكتب عن غياب اللاعب عن التمرين، وفى الآخر يمشى مش عارف إزاى، المفروض محدش يلوى ذراع الزمالك، وهل الكلام كان غلط وأنا ظالم مصطفى محمد مش عارف".

وأضاف بشير التابعى: الزمالك محتاج مهاجم بدل من مصطفى محمد، والكلام عن حسام حسن والـ40 مليون مبالغ فيه، وبيراميدز هو الفريق الوحيد القادر على إنجاز أى صفقة علشان فلوسه حاضرة، أى لاعب فى مصر يتمنى أنه يروح بيراميدز ومفيش طموح فى بيراميدز".

وأوضح بشير التابعى: "فرجانى ساسى لما مشاكله اتحلت رجع لمستواه ورجل معلم في نص المعلم وبيعمل كل حاجة في الملعب، وأنصح اللجنة المؤقتة لو مبلغ التجديد هيكون كبير خلاص بلاش وإمام عاشور يقدر يسد مكانه وقادر على التألق مع الاستمرارية، وأنا شايف وشيكابالا قدوة لإمام والأب الروحى لكل اللاعبين".

وتابع بشير التابعى: "مفيش لاعب في مصر دلوقتى زى رضا عبدالعال، وهو مدرب مظلوم بسبب الظروف التي يعانى منها فريق طنطا من عدم وجود مستحقات للاعبين فهو بطل بجد".

وعن كأس العالم للأندية، قال بشير التابعى: سأشجع الأهلى فى المونديال، ولكن الفترة الأخيرة مستواه مش كويس، ولكن الأهلى بيعرف يلعب فى البطولات والمباريات القوية، وأرى أن الأهل سيتخطى الدحيل القطرى لأنه مش بيخسر من الأندية العربية".