شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة فرج عامر تفتح أبواب حسام حسن للأهلى أو بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتحت تصريحات فرج عامر رئيس نادي سموحة التى أدلى بها منذ قليل وقال خلالها إنه قام ببيع حسام حسن مهاجم الفريق لأحد الأندية المصرية باب التكهنات حول إمكانية انتقال مهاجم سموحة للأهلي، أو بيراميدز نهاية الموسم الجاري.

وكان فرج عامر أكد أن حسام حسن سينتقل لناد مصري الصيف المقبل وليس خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وعلق فرج عامر على مفاوضات الزمالك مع حسام حسن لتعويض رحيل مصطفى محمد الذي انتقل لنادي جالطة سراي اليوم رسميا، قائلاً: "غير صحيح.. فمهاجم سموحة لن يلعب للزمالك لأنه تم بيعه بالفعل لأحد الأندية المصرية".

وقال فرج عامر: "حسام حسن تم بيعه منذ 8 أيام لناد مصري في الوقت الجاري وسيرحل في نهاية الموسم"، وتابع: "حسام حسن لاعب متباع أصلا، إزاي يروح نادي تاني، هبيعه مرتين يعني".

وفجر رئيس نادي سموحة مفاجأة من العيار الثقيل بشأن بيع حسام حسن، مهاجم الفريق السكندري، إلى أحد الأندية المصرية، وأكد فرج عامر: "حسام حسن تم بيعه لناد مصري مقابل 40 مليون جنيه"، وتابع: "حسام حسن لاعب متباع أصلا لنادي مصري مقابل 40 مليون جنيه، كيف سأقوم ببيع اللاعب للزمالك بعدما قمت ببيعه مؤخراً.، هبيعه مرتين يعني".

وتساؤل كثيرون عقب تصريحات فرج عامر عن إمكانية أنتقال حسام حسن للأهلي أو بيراميدز الصيف المقبل خاصة وأن الناديين يرغبان في تدعيم هجومهما كما أنهما سبق وتفاوضا مع اللاعب وسموحة.

وكشف فرج عامر حقيقة رغبة سموحة فى استعارة عمر السعيد، مهاجم الزمالك ضمن صفقة شراء الزمالك حسام حسن، مهاجم نادي سموحة، وأكد فرج عامر في تصريحات تليفزيونية: "بالفعل طلبت استعارة حسام حسن من الزمالك ولكن حتى الآن لم أتلق ردا"، وتابع: "طلبي استعارة عمر السعيد كان خارج صفقة حسام حسن لأن حسام حسن تم بيعه بالفعل لنادي مصرى آخر".