شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخفض تكلفة إقامة مباريات الدورى بتقنية الـvar إلى 1800 دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام السابق، أن الاجتماع الذى عقد مع الشركة المنفذة لتقنية الفيديو بالدورى المصرى شهد الاتفاق مع الشركة على تخفيض تكلفة إقامة المباراة الواحدة بالدورى المصرى بتقنية الفيديو إلى 1800 دولار بدلا من 3000 دولار.

وقال عبد الفتاح فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت 1، أن تطبيق التقنية فى مصر شهد الكثير من الأخطاء فى الفترة الماضية وهو ما اعتذرت عنه الشركة فى الاجتماع، موضحا أن الأجهزة المستخدمة فى التقنية قديمة وتم الاتفاق مع الشركة على الاستعانة بأجهزة حديثة.

وعقد الاتحاد المصري لكرة القدم اتفاقا مع الإدارة العليا للشركة الأسبانية المنفذة لتقنية الفيديو فى مصر، على منحها مهلة ثلاثة أشهر للوفاء بمتطلبات الاتحاد المصري في تقنية حكم الفيديو المساعد VAR وتحسين الخدمة المعمول بها لحين الانتهاء من كافة المتطلبات وفق المواصفات التى حددها الاتحاد المصري خلال المناقصة التي أجريت في هذا الشأن.

كما قررت الشركة، بعد الاستماع لمشاكل التطبيق، تعيين مفوض من جانبها للتواصل المباشر بين الشركة في إسبانيا والاتحاد المصري، فيما كلف الاتحاد المصري أحمد حسام عوض عضو اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد مفوضا للتعامل مع إدارة الشركة.

كما حرصت الشركة العالمية خلال الاجتماع على الاعتذار عن أي قصور خلال الفترة الماضية وتعهدت بالوصول بتطبيق التقنية في مصر إلى أفضل مستوى يرضى عنه المشجع المصري.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد استقبل أمس وفدا من إدارة الشركة الإسبانية حضر خصيصا من إسبانيا لبحث مشاكل تقنية VAR وتشكل الوفد من: فرانسيسكو خوسيه، وعمر بليت، ومحمد بو عيطة، حيث تم بحث المشاكل الفنية والإجرائية والتعاقدية وسط حرص الجانبين على حل المشاكل العالقة.