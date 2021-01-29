7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 28 / 1 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الخميس 28 / 1 / 2021 فى مقدمتها ، الزمالك يعلن إعارة مصطفى محمد لجالاطا سراى مقابل 2 مليون دولار

الزمالك يزأر وينتزع صدارة الدورى برباعية فى شباك المقاصة

اعتلى الزمالك صدارة جدول ترتيب أندية الدورى المصرى، بعدما فاز على مصر المقاصة 4 / 1 فى المباراة التى جرت بينهما اليوم ضمن منافسات الأسبوع العاشر من عمر الدورى العام على ستاد بتروسبورت، وسجل أهداف الأبيض أشرف بن شرقى "هدفين" ويوسف أوباما "هدفين"، بينما سجل للمقاصة مروان حمدى.

الزمالك يعلن إعارة مصطفى محمد لجالاطا سراى مقابل 2 مليون دولار

اتمت ادارة نادى الزمالك انتقال مصطفى محمد الى جالاطا سراى مقابل 2 مليون دولار، ونجحت ادارة النادى بوضع بند يقضى بأحقية النادى التركى بشراء اللاعب حتى 31 ديسمبر مقابل 4 مليون دولار، بشرط موافقة الزمالك

اتحاد الكرة يمهل الشركة الأسبانية 3 شهور لإصلاح مشاكل VAR