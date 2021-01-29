شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر فى بيراميدز: حسام حسن خارج حساباتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بنادى بيراميدز حقيقة ما تردد فى الساعات الأخيرة حول التوصل لاتفاق مع مسئولى نادى سموحة حول ضم مهاجم الفريق السكندرى حسام حسن فى نهاية الموسم الجارى، وفقًا لما صرح به فرج عامر رئيس سموحة.

وأكد المصدر فى تصريحاته لـ"الخليج 365" أن حسام حسن خارج حسابات بيراميدز، وأنه لم يتم التواصل مع أى فرد فى نادى سموحة لإبرام صفقة فى الانتقالات الشتوية الحالية أو فى نهاية الموسم الجارى.

وفى الوقت الذى نفى فيه مسئول من بيراميدز وكذلك أحد المسئولين بالأهلى التعاقد مع حسام حسن، أكد مصدر بنادى الزمالك فى تصريحاته لـ"الخليج 365" أن النادى الأبيض اقترب من التعاقد مع اللاعب لتعويض رحيل مصطفى محمد.

وكشف فرج عامر، رئيس سموحة، عن موقف نادي الزمالك في التعاقد مع حسام حسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، وأكد فرج عامر في تصريحات تليفزيونية: "حسام حسن تم بيعه منذ 8 أيام لناد مصري في الوقت الجاري وسيرحل في نهاية الموسم"، وتابع: "حسام حسن لاعب متباع أصلا، إزاي يروح نادي تاني، هبيعه مرتين يعني".

وفجر رئيس نادي سموحة مفاجأة من العيار الثقيل بشأن بيع حسام حسن، مهاجم الفريق السكندري، إلى أحد الأندية المصرية، وأكد فرج عامر: "حسام حسن تم بيعه لناد مصري مقابل 40 مليون جنيه"، وتابع: "حسام حسن لاعب متباع أصلا لنادي مصري مقابل 40 مليون جنيه، كيف سأقوم ببيع اللاعب للزمالك بعدما قمت ببيعه مؤخراً، هبيعه مرتين يعني".

وكشف فرج عامر حقيقة رغبة سموحة فى استعارة عمر السعيد، مهاجم الزمالك ضمن صفقة شراء الزمالك حسام حسن، مهاجم نادي سموحة، وأكد فرج عامر في تصريحات تليفزيونية: "بالفعل طلبت استعارة حسام حسن من الزمالك ولكن حتى الآن لم أتلقى رد"، وتابع: "طلبي استعارة عمر السعيد كان خارج صفقة حسام حسن لأن حسام حسن تم بيعه بالفعل لنادي مصرى آخر".