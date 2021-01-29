شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: حسام حسن خارج حسابات الأهلى .. وانقسام فى الزمالك حول باسم مرسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير أن النادى الأهلى لا يتفاوض مع سموحة لضم حسام حسن مهاجم الفريق، فى ظل كثرة المهاجمين فى الفريق حاليا، موضحا أنه لا يعلم شيئا عن تصريحات فرج عامر رئيس سموحة بشأن بيع اللاعب لأحد الأندية المصرية مقابل 40 مليون جنيه.

وقال شوبير فى برنامجه ملعب أون على قناة اون تايم سبورت 1، إنه ربما الزمالك يدخل فى مفاوضات مع سموحة خلال الساعات المقبلة لضم اللاعب كبديل لمصطفى محمد الذى رحل لصفوف جالطة سراى التركى.

وتطرق شوبير إلى مفاوضات الزمالك مع باسم مرسى لاعب الانتاج، وقال: "باتشيكو مدرب الزمالك معجب باللاعب ويرغب فى ضمه، بينما لجنة الكرة وادارة الزمالك لم تحسم الأمر وهناك حالة من الانقسام حاليا حول ضم باسم مرسى".

وفتحت تصريحات فرج عامر رئيس نادي سموحة التي أدلى بها منذ قليل وقال خلالها إنه قام ببيع حسام حسن مهاجم الفريق لأحد الأندية المصرية باب التكهنات حول إمكانية انتقال مهاجم سموحة للأهلي أو بيراميدز نهاية الموسم الجاري.

وكان فرج عامر أكد أن حسام حسن سينتقل لناد مصري الصيف المقبل وليس خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وعلق فرج عامر على مفاوضات الزمالك مع حسام حسن لتعويض رحيل مصطفى محمد الذي انتقل لنادي جالطة سراي اليوم رسميا، قائلاً: "غير صحيح.. فمهاجم سموحة لن يلعب للزمالك لأنه تم بيعه بالفعل لأحد الأندية المصرية".

وقال فرج عامر: "حسام حسن تم بيعه منذ 8 أيام لناد مصري في الوقت الجاري وسيرحل في نهاية الموسم"، وتابع: "حسام حسن لاعب متباع أصلا، إزاي يروح نادي تاني، هبيعه مرتين يعني".

وفجر رئيس نادي سموحة مفاجأة من العيار الثقيل بشأن بيع حسام حسن، مهاجم الفريق السكندري، إلى أحد الأندية المصرية، وأكد فرج عامر: "حسام حسن تم بيعه لناد مصري مقابل 40 مليون جنيه"، وتابع: "حسام حسن لاعب متباع أصلا لنادي مصري مقابل 40 مليون جنيه، كيف سأقوم ببيع اللاعب للزمالك بعدما قمت ببيعه مؤخراً.، هبيعه مرتين يعني".

وتساؤل كثيرون عقب تصريحات فرج عامر عن إمكانية أنتقال حسام حسن للأهلي أو بيراميدز الصيف المقبل خاصة وأن الناديين يرغبان في تدعيم هجومهما كما أنهما سبق وتفاوضا مع اللاعب وسموحة.

وكشف فرج عامر حقيقة رغبة سموحة فى استعارة عمر السعيد، مهاجم الزمالك ضمن صفقة شراء الزمالك حسام حسن، مهاجم نادي سموحة، وأكد فرج عامر في تصريحات تليفزيونية: "بالفعل طلبت استعارة حسام حسن من الزمالك ولكن حتى الآن لم أتلقى رد"، وتابع: "طلبي استعارة عمر السعيد كان خارج صفقة حسام حسن لأن حسام حسن تم بيعه بالفعل لنادي مصرى آخر".