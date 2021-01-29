شكرا لقرائتكم خبر عن فرحة هيستيرية لرئيسة وزراء الدنمارك بعد الفوز على مصر فى مونديال اليد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرحة هيستيرية وصرخات الفرح انتابت ميت فريدريكسن، رئيسة وزراء الدنمارك، بعد الفوز الصعب الذى حققه منتخب بلادها على منتخب الفراعنة، برميات الترجيح، مساء الأربعاء الماضى، وتأهله للمربع الذهبى للبطولة التى تقام فى مصر، فى الفترة من 13 حتى 31 يناير الحالى.

ونشرت ميت فريدريكسن، عبر حسابها على إنستجرام فيديو للحظات الأخيرة من المباراة وتسجيل الرمية الترجيحية الأخيرة، أتبعتها قائلة: "كنت مبحوحة الصوت ومحطمة الأعصاب، بعد مباراة كرة اليد، لكن الدنمارك فازت وتستمر فى البطولة.. أحسنت".





وخسر منتخب مصر من نظيره الدنماركى بضربات الترجيح بنتيجة 4 / 3 بعد انتهاء الوقت الأصلى والأشواط الإضافية نتيجة 35 / 35، فى المباراة التى جمعتهما على صالة استاد القاهرة ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس العالم لكرة اليد، بعد اللجوء إلى الضربات الترجيحية، والتى شهدت تفوق منتخب الدنمارك، ليتأهل أبناء الفايكنج للمربع الذهبي، ويلعب الفراعنة على المراكز من الخامس للثامن بمونديال اليد.



















